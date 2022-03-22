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Автор Светлана Нерадовская

France24: наёмники из Франции начали сомневаться, стоит ли им ехать на Украину

Мир

Иностранные наёмники из Франции начали терзаться сомнениями, стоит ли им ехать на Украину сражаться за киевский режим или всё-таки лучше отказаться от этой идеи.

France24: наёмники из Франции начали сомневаться, стоит ли им ехать на Украину

По сообщению телеканала France24, сомнения начали одолевать французских добровольцев во время прохождения ускоренного курса военного обучения рядом с Бордо, под руководством бывшего французского спецназовца. Не вселяет оптимизма в будущих наёмников и текущее развитие спецоперации России на Украине.

"У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно", — признался корреспонденту один из французских добровольцев.

"Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе", — сказал другой, добавив, что быть членом иностранного легиона — "не такая уж и хорошая идея".

Добровольцы чувствуют, что им не хватает опыта, и некоторых страшит открывающаяся перед ними перспектива.

В Минобороны РФ неоднократно предупреждали, что иностранных наёмников на Украине будут "беспощадно уничтожать, где бы они ни находились".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Удары российские войска наносят исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, мирному населению с их стороны ничего не угрожает.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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