В Кремле высказались против вынесения на публику деталей переговоров с Киевом

Разглашение подробностей российско-украинских переговоров может негативно отразиться на них, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", — заявил журналистам представитель Кремля, комментируя идею украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по вопросам компромиссов с РФ.

Песков отметил, что требования Москвы на переговорах с Киевом сформулированы и разъяснены украинской стороне устно и в письменной форме.

"Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад были переданы украинцам", — заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что обнародовать эти документы не планируется.

Ранее президент Зеленский высказал идею о вынесении на всеукраинский референдум вопросов компромиссов на переговорах с РФ по гарантиям безопасности, Крыму, ЛНР и ДНР.