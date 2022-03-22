В Госдуме высказались по поводу предложения Зеленского о референдуме на Украине

Своим заявлением по поводу намерения провести референдум на Украине президент Владимир Зеленский лишь делает переговорный процесс более долгим, что выгодно для США, так как жертв и потерь за этот период будет больше. Такое мнение высказал первый заместитель главы международного комитета Госдумы РФ Алексей Чепа.

Ранее Зеленский озвучил идею проведения всеукраинского референдума, который, по его мнению, должен определить договорённости с Россией относительно гарантий безопасности, а также решить дальнейшую судьбу ЛДНР и Крыма.

"Зеленский затягивает таким образом переговорный процесс. Он делал так и ранее. Он делал это в течение более двух лет своего президентства, участвуя в переговорах в нормандском формате. Но здесь важно отметить, что это играет на руку Соединённым Штатам, когда обе стороны несут потери и среди гражданского населения", — сказал Чепа в беседе с РИА Новости.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.