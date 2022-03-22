Сдавшийся украинский боец обратился к сослуживцам: "Киеву на нас наплевать"

Украинский боец Дмитрий Платов, сдавшийся в российский плен, обратился к своим сослуживцам. Он призвал не оказывать сопротивление армии РФ.

Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, Платов также порекомендовал другим бойцам спасать свои жизни самостоятельно, не ожидая поддержки со стороны украинских властей.

"Нашей стране и командованию на нас плевать", — подчеркнул военнопленный.

Кроме того, Платов поделился, что один из украинских военных, которому удалось бежать, начал звонить командиру, требуя помочь. Однако, по его словам, боец не получил обещанную поддержку, ему предложили "выбираться на попутках".

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства порекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие и воссоединяться с родными.