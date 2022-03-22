Встал вопрос об адекватности Зеленского, заявили в ЛНР

В решениях президента Украины Владимира Зеленского отсутствует адекватность, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник после предложения лидера Незалежной о проведении всеукраинского референдума по статусу ЛДНР и Крыма.

Решения, которые привели к тому, что сейчас происходит на Украине, принимались без каких-либо референдумов, а теперь вопросы компромиссов предлагают вынести на всеукраинский референдум в период проведения спецоперации, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды, высказался Мирошник. По его мнению, здесь стоит задуматься об адекватности украинского лидера.

"В этом случае автоматически встаёт вопрос об адекватности оценки ситуации со стороны украинского режима и самого Зеленского, следовательно, и об адекватности самого предложения Зеленского и возможностей его реализации", — передаёт РИА Новости его слова.

Кроме того, Мирошник выразил опасение, что это предложение — всего лишь очередной способ завести переговоры с Россией в тупик.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил организовать всеукраинский референдум и вынести на него вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, а также по ЛДНР и Крыму.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.