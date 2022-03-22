Историк Авдеев отреагировал на отказ РФ обсуждать с Японией договор по Курилам

После присоединения Японии к антироссийским санкциям стало ясно, что никакого сдвига в позитивную сторону по вопросам Курильских островов не будет. Об этом заявил историк и общественный деятель Геннадий Авдеев, оценивая в интервью Pravda.Ru отказ РФ от обсуждения мирного договора по Курилам.

Как отметил эксперт, передача Курильских островов Советскому Союзу была законной, поскольку японская сторона выступала на стороне противника. По его словам, в какой-то момент в российско-японских отношениях наблюдалось потепление, но совсем недавно ситуация изменилась.

"Когда Япония присоединилась к санкциям, нам стало понятно, что никакого сдвига в сторону улучшения не будет, этот вопрос останется нерешённым. Мы не можем идти на встречу враждебной стороне. Наши экономические, политические, стратегические интересы по сохранению своих территорий на Курилах продиктованы безопасностью нашей страны", — сказал историк.

Он также добавил, что власти РФ приняли верное решение, отказавшись обсуждать мирный договор с Японией. Авдеев считает маловероятным возвращение к переговорному процессу в ближайшее время.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что РФ и Япония никогда не найдут консенсуса по вопросам, связанным с Курильскими островами.