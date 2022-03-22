WSJ: антироссийские санкции поддерживает всё меньшее количество стран

Введением всё новых и новых антироссийских санкций Запад всё больше увеличивает пропасть между собой и Востоком. Такое мнение высказал американский аналитик Уолтер Рассел Мид в материале для The Wall Street Journal, отметивший, что в своих антироссийских инициативах Запад во главе с США становится всё более одиноким.

"Западное выкручивание рук и мощный эффект банковских санкций обеспечивают определённую степень соблюдения санкций и поддержку символических резолюций ООН, осуждающих Россию. Но отсутствие энтузиазма у "незападных" стран в отношении подхода Америки к действиям Путина — явление, которое американские политики игнорируют на свой страх и риск", — написал Мид в статье для WSJ.

Аналитик обратил внимание, что активной антироссийской политике Вашингтона сопротивляются не только Китай, Бразилия и ЮАР, но и ранее поддерживавшие Запад Индия и Вьетнам, которые понимают, что все несогласные с действиями США в любой момент могут превратиться в его врагов, как Россия.

Мид добавил, что жёсткие санкции по отношению к российскому Центробанку страшат другие страны, которые вовсе не уверены, что США представляют себе последствия таких шагов в рамках мировой экономики.

"Ни Дональд Трамп, ни проснувшиеся левые не внушают доверия во всём мире, и американская политическая система, которая, похоже, обречена колебаться между ними, не сможет бесконечно удерживать лидерство, от которого зависят мир и безопасность Америки", — добавил аналитик.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В результате западные страны накладывают на Россию всё новые и новые политические, экономические, торговые и финансовые санкции.