Китай пригрозил зеркальным ответом на визовые ограничения США

В ответ на визовые ограничения со стороны США в отношении ряда китайских чиновников Китаем будут приняты ответные меры. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге во вторник.

В своём выступлении дипломат призвал США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, пообещав, что в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры.

По словам Вэньбиня, ситуация с правами человека сейчас в Китае "самая лучшая в истории". Дипломат призвал США к прекращению злонамеренного "очернения Китая" и оказанию давления.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением и пообещал подвергнуть представителей КНР, которых американцы считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств", визовым ограничениям.