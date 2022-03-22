Представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник убеждён в том, что президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником.
В беседе с РИА Новости он назвал европейских политиков, выдвинувших Зеленского на Нобелевскую премию мира, соучастниками его преступлений. По словам Мирошника, украинский лидер должен понести ответственность за "возрождение и легализацию нацизма, смерти мирных жителей".
"Зеленский — преступник, место которому на скамье подсудимых международного трибунала", — сказал представитель Луганской Народной Республики.
Он также добавил, что Европа чувствует свою причастность к правонарушениям, поэтому требует дать ему шанс на получение Нобелевской премии.
Ранее группа европейских политиков выдвинула кандидатуру президента Украины на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий". Кроме того, они попросили продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта 2022 года.
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