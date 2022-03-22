Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль посёлок в Донецкой области

Посёлок Урожайное в Донецкой области Украины перешёл под контроль российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения российских Вооружённых сил, развивая наступление, продвинулись ещё на шесть километров и овладели населённым пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ", — заявил 22 марта на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы ДНР освободили от ВСУ населённые пункты Марьинка. Славное, Трудовской и шахта №1 Челюскинцев.

Сейчас подразделения Народной милиции ДНР ведут бои за населённые пункты Верхнеторецкое, Каменка и Новосёловка Вторая.

Представитель Минобороны заявил, что войсками ЛНР удалось взять под контроль населённые пункты Богуславское, Калиново, Новоалександровка, Степное и Попасное. Сейчас бойцы народной республики сражаются с подразделениями 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.