Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему всеукраинского референдума, на котором можно решить вопросы по Крыму и республикам Донбасса, чтобы затянуть российско-украинские переговоры. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, громкое заявление о референдуме — уловка Зеленского. Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом РИА Новости, украинский лидер хочет остановить спецоперацию РФ на период голосования, а также начать длительные переговоры, что противоречит интересам России.
"Это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные", — сказал Суздальцев.
Он добавил, что Вооружённые силы РФ продолжат спецоперацию на Украине, несмотря на санкции. При этом специалист подчеркнул: даже если Россия остановит демилитаризацию, Запад не снимет ограничения.
Ранее Зеленский предложил вынести на референдум вопросы, связанные с признанием Крыма частью РФ и независимости ЛДНР.
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