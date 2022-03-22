Политолог Суздальцев счёл слова Зеленского о референдуме на Украине уловкой

Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему всеукраинского референдума, на котором можно решить вопросы по Крыму и республикам Донбасса, чтобы затянуть российско-украинские переговоры. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, громкое заявление о референдуме — уловка Зеленского. Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом РИА Новости, украинский лидер хочет остановить спецоперацию РФ на период голосования, а также начать длительные переговоры, что противоречит интересам России.

"Это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные", — сказал Суздальцев.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ продолжат спецоперацию на Украине, несмотря на санкции. При этом специалист подчеркнул: даже если Россия остановит демилитаризацию, Запад не снимет ограничения.

Ранее Зеленский предложил вынести на референдум вопросы, связанные с признанием Крыма частью РФ и независимости ЛДНР.