Минобороны РФ: подразделения ДНР и ЛНР взяли под контроль ряд населённых пунктов

Ряд населённых пунктов перешёл под контроль подразделений ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения ДНР уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев населёнными пунктами Славное, Трудовской, шахта №1 Челюскинцев и Марьинка", — заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время бойцы ДНР ведут бои с ВСУ за населённые пункты Каменка, Новосёловка Вторая и Верхнеторецкое.

Представитель Минобороны сообщил также о продолжении наступления войск ЛНР. По словам Конашенкова, бойцы Луганской республики взяли под контроль населённые пункты Богуславское, Калиново, Новоалександровка, Степное и Попасная.

В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР ведут бои с военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.