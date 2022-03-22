СКР Белоруссии заявил о пресечении подготовки теракта на железной дороге

В Белоруссии правоохранители пресекли подготовку теракта на железной дороге. Об этом сообщает республиканский следственный комитет.

По информации Telegram-канала ведомства, в подготовке теракта подозревают 43-летнего жителя города Осиповичи Могилёвской области. Согласно сведениям СКР, в начале 2021 года мужчина стал членом экстремистского формирования и заявил его руководству о готовности "к решительным действиям, изготовлению взрывчатых веществ и реализации преступных действий".

Сообщается, что руководство экстремистского формирования снабдило жителя Осиповичей инструкциями по изготовлению орудий и способам совершения преступлений и мерам конспирации, а также указало места будущих терактов.

"Катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, так как мужчина был задержан сотрудниками ГУБОПиК и не успел реализовать задуманное", — говорится в сообщении ведомства.