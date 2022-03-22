Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США продолжают оказывать давление на Киев. По его словам, такая политика мешает властям Украины выработать конструктивную позицию на переговорах.
Во время брифинга с журналистами он подчеркнул: в Москве убеждены в том, что сейчас Белый дом негативно влияет на решения украинских политиков.
"Если у США получится оказать какое-то позитивное воздействие на Киев, в чём я не просто сомневаюсь, а уверен, что этого не произойдёт, к сожалению, тогда будет, я думаю, определённая перспектива для нормализации российско-американских отношений", — пояснил Рябков.
Ранее в Китае заявили, что США сознательно затягивают кризис на Украине, так как Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу стремятся существенно увеличить прибыль западных военно-промышленных корпораций, занимающихся продажей оружия.
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