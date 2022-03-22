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Автор Юлия Миленина

В МИД РФ призвали США перестать оказывать давление на Киев

Мир

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США продолжают оказывать давление на Киев. По его словам, такая политика мешает властям Украины выработать конструктивную позицию на переговорах.

В МИД РФ призвали США перестать оказывать давление на Киев

Во время брифинга с журналистами он подчеркнул: в Москве убеждены в том, что сейчас Белый дом негативно влияет на решения украинских политиков.

"Если у США получится оказать какое-то позитивное воздействие на Киев, в чём я не просто сомневаюсь, а уверен, что этого не произойдёт, к сожалению, тогда будет, я думаю, определённая перспектива для нормализации российско-американских отношений", — пояснил Рябков.

Ранее в Китае заявили, что США сознательно затягивают кризис на Украине, так как Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу стремятся существенно увеличить прибыль западных военно-промышленных корпораций, занимающихся продажей оружия.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша сергей рябков
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