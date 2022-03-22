Это другое: в МИД Японии не нашли связи между санкциями и отказом РФ от диалога

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что "несправедливо" связывать в одно целое реакцию Токио и введение санкций, в связи с событиями на Украине, и диалог по мирному соглашению между Москвой и Японией, несправедливо.

По мнению главы министерства, Токио верно заявил о "нарушении международного права", в связи со спецоперацией в Незалежной, но это совсем другая ситуация, нежели мирное соглашение между странами.

"Попытки увязать реакцию (Токио — Прим. Ред.) и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим", — заявил Хаяси в ходе пресс-конференции.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что отказ Москвы от диалога в Токио считают неоправданным.