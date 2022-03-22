"Дерусификация": в США хотят запретить сотрудничать с работающим в РФ компаниями

Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони заявила, что "несогласным" с санкционной политикой Штатов против России и продолжающим сотрудничать с работающими компаниями в стране, необходимо запретить деятельность.

По мнению Мэлони, фирмы, которые продолжают вести работу с компаниями, осуществляющими свою деятельность в РФ, "подрывают" интересы безопасности Штатов.

"Чтобы никакие деньги американских налогоплательщиков не шли на поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина", — цитирует заявление конгрессмена РИА Новости.

Законопроект предусматривает запрета деятельности американским компаниям на территории РФ, даже в форме "франчайзинга". Мэлони подчеркнула, что необходимо запретить американскому правительству покупать товары или услуги "во время агрессивной войны".