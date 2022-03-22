Замполпреда в ЮФО Степанов: Херсонской области нужны поставки из Крыма

По словам заместителя полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилла Степанова, Херсонская область выражает заинтересованность в торговом обороте с Крымом: она хочет получать медицинские препараты и горюче-смазочные материалы из республики, поставляя туда взамен сельскохозяйственные товары.

Полпред отметил, что и российская, и украинская стороны, граничащие друг с другом, хорошо осознают важность восстановления торговых и экономических связей между собой.

"Диалог ведется по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов", - сказал Степанов в беседе с РИА Новости.

Полпред подчеркнул важность взаимодействия Херсонской области и Крыма в области сельского хозяйства. По его словам, Херсонская область рассматривает Крым как площадку для продажи своей продукции, и руководство республики приветствует эту заинтересованность.

Степанов подчеркнул, что особое значение восстановление торговых отношений приобретает накануне курортного сезона. А сейчас Крым оказывает Херсонской области гуманитарную помощь.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины.