Во Франции предложили выдавать водительские права беженцам с Украины

Депутат Национального собрания Франции Ксавье Палюшкевич заявил, что украинским беженцам, которые оказались на территории страны, необходимо дать возможность обменять водительские права на национальные.

По его словам, это позволит ускорить интеграцию граждан Украины на территории Франции.

"Принимая во внимание, что Европа и Франция примут на своей территории ещё больше выходцев с Украины, необходимо, чтобы Франция упростила обмен водительских прав для лучшей интеграции беженцев как на личном, так и на профессиональном уровне", — цитирует выдержку из обращения Палюшкевича на имя министру внутренних дел страны RT.

Как подчеркнул депутат, подобные поправки необходимо рассмотреть с учётом российской спецоперации на Украине.