В "Нафтогазе" рассказали, что будет с транзитом голубого топлива из РФ

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина не намерена останавливать транзит российского газа в Европу, пока "это возможно". По его словам, сейчас все необходимые мощности для этого есть.

Как подчеркнул Витренко, вопрос транзита голубого топлива обсуждается на "высшем политическом уровне".

"На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа… Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит", — заявил глава "Нафтогаза" в интервью Bloomberg TV.

Витренко подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине, российские военные стараются не нарушать функции и целостность инфраструктуры для перекачки газа, что даёт возможность осуществлять транзит в полном объёме.