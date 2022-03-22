Отказ России от диалога с Токио по мирному соглашению "неприемлемо жёсткий", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По словам главы государства, такой шаг со стороны Москвы "недопустим".
Как подчеркнул премьер-министр в ходе слушаний в верхней палате парламента страны, мириться с таким решением Токио не намерен.
"Это неприемлемо жёстко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест", — цитирует Кисиду РИА Новости.
В понедельник в российском МИД заявили, что Москва выходит из диалога с Японией по заключению мирного договора, прекращает безвизовые поездки граждан страны на Курилы и больше не обсуждает налаживание хозяйственной деятельности на островах.
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