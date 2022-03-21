В IKEA объяснили фотографии Путина в магазине в столице Хорватии

Фотографии российского лидера Владимира Путина, которые, как сообщалось, якобы появились в магазине IKEA в столице Хорватии Загребе, смонтированы в графическом редакторе, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, где провели проверки по этому поводу.

"Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией", — сообщил официальный представитель компании IKEA по связям с общественностью Миливой Джилас.

Напомним, в одном из магазинов IKEA в Загребе началась проверка появившейся в СМИ информации о размещении портретов российского президента Владимира Путина в торговом зале.

Сообщалось, что портреты были расставлены по всему торговому залу.