Евросоюз наметил создать силы быстрого развертывания

Министры иностранных дел и главы оборонных ведомств Евросоюза поддержали первую в истории этого союза оборонную концепцию под названием «Стратегический компас», которую собираются утвердить на саммите ЕС 24-25 марта. Среди прочего, предлагается сформировать Европейские силы быстрого реагирования численностью пять тысяч человек.

Целью официально утвержденного «Стратегического компаса» объявлено желание сделать «ЕС более сильным и способным обеспечивать безопасность», а также «способствовать международному миру и безопасности».

«Стратегический компас» дает Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в пресс-релизе совета ЕС.

Евросоюз собирается проводить регулярные войсковые учения на суше и на море. Планирует разработать арсенал гибридных средств и группы оперативного реагирования, объединяющие различные инструменты для обнаружения и реагирования на широкий спектр гибридных угроз. Продолжить дальнейшее развитие и разработку политики киберзащиты ЕС, чтобы лучше подготовиться к кибератакам и реагировать на них.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал: «Угрозы растут, и цена бездействия очевидна. Стратегический компас — это руководство к действию. В нем изложен амбициозный план нашей политики в области безопасности и обороны на следующее десятилетие. Это поможет нам выполнить наши обязанности по обеспечению безопасности перед нашими гражданами и остальным миром. Если не сейчас, то когда?»