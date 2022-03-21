Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

По мнению Робейшека, Евросоюз окажется "самым слабым и самым уязвимым игроком".

"Европейский союз оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев", — отметил политолог.

Он добавил, что странам, которые не вступят в блок, придётся рассчитывать только на себя.

Экономист считает, что в будущем власти Чехии смогут поднять уровень благосостояния своих граждан до достойного уровня, однако для этого стране "нужно стараться" и "вести себя разумно".

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко назвал Украину "пушечным мясом" в большом переделе Европы и мира.