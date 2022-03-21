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Автор Владимир Васютченко

Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за высказываний Байдена о Путине

Мир

Российский МИД вручил послу США в Москве Джону Салливану ноту протеста из-за недавних высказываний американского лидера Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине.

Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за высказываний Байдена о Путине

"21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Дж. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж. Байдена в адрес Президента России", — говорится в сообщении российского министерства.

В МИД сочли высказывания Байдена недостойными политика столь высокого ранга. Как подчеркнули в министерстве, заявления президента США "ставят российско-американские отношения на грань разрыва".

"Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твёрдый отпор", — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее Байден в ходе своих выступлений 16 и 17 марта допустил ряд оскорблений в адрес российского президента, назвав его, в частности, "военным преступником". В Кремле сочли это заявление недопустимым и непростительным для главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей по всему миру.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден владимир путин
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