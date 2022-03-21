Бербок: сделаем всё, чтобы ещё больше изолировать Россию

По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, немецкие власти будут делать всё от них зависящее, чтобы еще больше изолировать Россию от остального мира.

Как пишет агентство Reuters, Бербок считает, что спецоперация России на Украине наглядно показала, что России не место "в Европе и мире, который верит в порядок", а потому российский режим необходимо от них изолировать.

Министр заявила, что Берлин намерен "перерезать все каналы" для полной изоляции правительства РФ.

При этом Бербок тактично обошла вопрос зависимости ЕС от российских энергоресурсов и не стала говорить о последствиях санкций в области энергетики РФ. Единственное, что сказала министр по этому поводу: Германия будет избавляться от "российской зависимости постепенно, но решительно".

Ранее правительство Германии в лице официального представителя кабмина Штеффена Хебештрайта признавалось, что отказ ФРГ от российской нефти пока невозможен.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Запад в ответ на действия России вводит против неё всё новые и всё более жёсткие санкции.

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