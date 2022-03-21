Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю

Взятие под контроль Мариуполя в течение ближайших дней или недели вряд ли возможно, считает глава ДНР Денис Пушилин.

"Я не столь оптимистично настроен, что два-три дня или даже неделя — и вопрос закроется. К сожалению, нет, город большой", — цитирует руководителя республики "Интерфакс".

По словам Пушилина, в настоящее время в Мариуполе остаются ещё тысячи бойцов украинских националистических батальонов, основной укреппозицией которых является предприятие "Азовсталь".

"С учётом того, что территория только "Азовстали" — порядка 11 квадратных километров, …говорить о том, что завтра или послезавтра всё закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится", — сказал глава ДНР.

Он заявил, что националисты в Мариуполе прикрываются мирными жителями и не позволяют им эвакуироваться. При этом горожане в неосвобождённых районах страдают от голода и нехватки воды.

"Люди находятся в ужаснейшем состоянии. Часть из них просто умирают от голода и жажды… Их по-прежнему не выпускают националисты, по-прежнему они стараются прикрываться гражданским населением", — приводит слова Пушилина официальный сайт ДНР.

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