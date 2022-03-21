Кадыров: в Мариуполь доставят около 50 тонн продуктов для чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполь доставят порядка 50 тонн продуктов, предназначенных для чеченских бойцов.

По его словам, представители регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова уже направили продовольствие на территорию Украины. Он отметил в своём Telegram-канале, что продукты подбирали по личным предпочтениям военнослужащих.

"Продукты, среди которых колбасы, тушёнка, сладости, печенье, финики, минеральная и простая вода, соки и газированные напитки, подбирались с учётом предпочтений самих бойцов", — написал Кадыров.

Политик также подчеркнул, что тщательно контролирует все вопросы, связанные с продовольственным обеспечением чеченских военных, которые участвуют в специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы из Чечни спасли 100 мирных жителей Мариуполя, освобождая город от украинских националистов. Их вывезли в безопасное место, обеспечили едой, медикаментами и предметами первой необходимости.

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