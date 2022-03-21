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Автор Юлия Миленина

Бывший советник Трампа вступился за Путина и одобрил спецоперацию на Украине

Мир

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, политический консультант Роджер Стоун одобрил решение главы РФ Владимира Путина, начавшего специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Бывший советник Трампа вступился за Путина и одобрил спецоперацию на Украине

По его словам, российский лидер действует оборонительно, а не наступательно, как об этом привыкли писать западные СМИ. Он отметил, что американцам не предоставляют объективную информацию о реальных действиях и целях Вооружённых сил РФ на Украине.

"На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. Да, там есть биолаборатории, которые финансируются за счёт наших налоговых поступлений", — сказал Стоун в интервью Real America's Voice.

Кроме того, экс-советник Трампа счёл лицемерными высказывания американских политиков о необходимости поддержать демократию на Украине.

Стоун считает, что нынешний режим в этой стране сейчас трудно назвать по-настоящему демократическим.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша дональд трамп владимир путин
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