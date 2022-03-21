В Варшаве раскритиковали ЕС за санкции против Польши на фоне событий на Украине

Евросоюз не только не оказывает материальной поддержки помогающей украинским беженцам Польше, но и не отменяет введённых против неё санкций, заявил министр культуры и национального наследия страны Пётр Глиньский.

По его словам, Польша на фоне кризиса на Украине остаётся под ограничительными мерами Евросоюза, обвиняющего её в нарушении демократических прав.

"ЕС не оказывает реальной материальной поддержки… Даются обещания. Но мы тратим наши деньги… Мы пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — цитируют министра "Известия".

Глиньский усомнился, что в случае потенциального расширения конфликта ЕС окажется готов действовать.

"Даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию", — предположил Глиньский.

При этом он заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую армию может "дестабилизировать" континент.

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