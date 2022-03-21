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Автор Светлана Нерадовская

Стало известно об утечке аммиака на химзаводе в Сумской области Украины

Мир

Согласно заявлению главы администрации Сумской области Украины Дмитрия Живицкого, на химическом заводе "СумыХимПром" стало известно об утечке аммиака.

Стало известно об утечке аммиака на химзаводе в Сумской области Украины

Живицкий уточнил, что утечка произошла рано утром, в 4:30 (5:30 по мск).

"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра … Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица", — написал Живицкий в своём Telegram-канале.

Глава администрации рассказал, что ликвидацией протечки уже занимаются спецслужбы, а городу Сумы ничего не угрожает.

Ранее Минобороны РФ уже предупреждало, что украинская сторона готовит провокации с использованием токсичных химических соединений в этом районе Украины.

В частности, об этом говорил Михаил Мизинцев, глава Национального центра управления обороной России, который предупредил о подготовке украинскими националистами провокаций с отравляющими химическими веществами с тем, чтобы затем переложить вину в произошедшем на российских военнослужащих.

По словам Мизинцева, провокации готовятся при непосредственной поддержке американского руководства и властей некоторых государств Евросоюза. Мизинцев рассказал, что на предприятии "СумыХимПром" националистами уже заминированы хранилища, в которых содержится хлор и аммиак, и они будут взорваны, когда в город вступят российские войска; результатом провокации станет массовое отравление жителей самих Сум и области.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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