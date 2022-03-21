Последний способ вмешательства США в конфликт на Украине назвали в Китае

Старший специалист китайского аналитического центра Huayu Хуа Пин заявил, что власти США использовали все возможные способы вмешательства в украинский кризис, кроме прямой отправки своих Вооружённых сил.

По его словам, Белый дом предоставил Киеву финансовую помощь в размере свыше $1 млрд. Кроме того, эксперт подчеркнул: США поставляют на Украину военную технику, организовывают набор наёмников, предоставляют ВСУ сведения о российской спецоперации в режиме реального времени.

"За исключением открытой и системной отправки регулярных Вооружённых сил США для вмешательства в этот конфликт, американцы использовали почти все средства поддержки Украины", — сказал Хуа Пин в интервью ТАСС.

Он добавил, что США воспринимают Украину как "экспериментальное поле" для испытания интеллектуального, информационного, воздушно-космического, лазерного и биологического видов оружия.

Как отметил аналитик, такие действия Штатов посылают всему миру "чрезвычайно важный сигнал".

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