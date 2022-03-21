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Автор Юлия Миленина

Киеву не стоит мешкать с признанием Крыма частью РФ, заявили на полуострове

Мир

Киеву не стоит мешкать с признанием Крыма частью России, заявил руководитель крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Киеву не стоит мешкать с признанием Крыма частью РФ, заявили на полуострове

По его словам, от такого решения будет зависеть будущее государственности Украины, передаёт РИА Новости.

"Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Советуем им не мешкать с этим решением", — отметил Гемпель.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя требования Москвы, включающие признание Крыма частью РФ и независимости республик Донбасса, сообщил, что Украина не готова на такие компромиссы, будучи независимым государством.

Тем не менее, по мнению президента, необходимо продолжать российско-украинские переговоры. Он назвал Иерусалим правильным местом для диалога по урегулированию конфликта и "поиску мира".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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