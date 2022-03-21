Politico: Байден не смог заставить Си Цзиньпина оказать влияние на Путина

Переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином выявили углубляющий раскол между позициями политиков по поводу спецоперации РФ на Украине, сообщает Politico.

По информации издания, американский лидер не смог убедить Си Цзиньпина оказать влияние на главу РФ Владимира Путина для прекращения спецоперации. Во время разговора председатель КНР доказывал Байдену, что именно США виноваты в разжигании конфликта вокруг Украины.

"Любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания Соединённых Штатов Америки", — сказано в материале.

В статье сообщается, что власти Китая намерены и дальше укреплять дружеские отношения с Россией.

Как отмечает Politico: в дальнейшем Белый дом может укрепить курс, направленный на противодействие влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

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