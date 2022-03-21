Перед границей с Белоруссией образовалась огромная пробка из грузовиков, поскольку группа протестующих блокирует там дорогу, требуя запрета на торговлю с Минском и Москвой.
По словам пресс-секретаря польской налоговой службы Михала Деруса, последний раунд протеста "НЕТ торговле с Россией!” в восточной Польше начался рано утром в субботу. Около 950 грузовиков ожидали въезда в Белоруссию в воскресенье, в среднем они простаивали по 32 часа.
Всё это время дорога, ведущая к пограничному пункту, была закрыта, и полиция "отделяла протестующих от грузовиков и водителей".
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз прекратить всю сухопутную и морскую торговлю с Россией.
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