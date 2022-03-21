Берлин боится замёрзнуть следующей зимой: в хранилищах газа нет совсем

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, заявил, что поставки газа в его страну следующей зимой пока не обеспечены и не исключил, что существует так называемый эффект домино, когда сбой в цепочке поставок газа вызывает дефицит на других объектах.

“Если мы не получим дальнейших поставок газа ... и поставки из России будут ограничены или остановлены, у нас не будет достаточно топлива, чтобы держать все наши дома в тепле и поддерживать всю нашу промышленность”, - сказал Хабек в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Опасениями чиновник поделился в преддверии своего визита в Персидский залив. В Катаре, одном из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа, запланирована встреча Хабека с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и другими правительственными чиновниками. Сегодня, 21 марта, Хабек примет участие в переговорах с министрами Объединенных Арабских Эмиратов.

Этот визит является частью усилий Германии по диверсификации импорта газа, поскольку она стремится уменьшить свою зависимость от России после последней эскалации конфликта с Украиной.

Ранее, напомним, договориться об увеличении поставок энергоносителей в свои страны пытались Джо Байден и Борис Джонсон. Безуспешно:

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