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Автор Ольга Лебедева

Адмирал США заявил о готовности сражаться, если Китай останется несговорчивым

Мир

Командующий Индо-Тихоокеанским флотом США адмирал Джон С. Аквилино заявил в интервью Associated Press, что за последние два десятилетия Китай проводил "крупнейшее военное наращивание со времён Второй мировой войны” и что их "наращивание вооружений дестабилизирует регион".

Адмирал США заявил о готовности сражаться, если Китай останется несговорчивым

По словам Аквилино, хотя миссия американских военных заключается в том, чтобы "предотвратить войну” в регионе, Пентагон будет готов сражаться и побеждать в конфликте с Китаем:

"Если сдерживание потерпит неудачу, наша вторая миссия — быть готовым сражаться и побеждать".

Аквилино обвинил Китай в милитаризации островов в спорном Южно-Китайском море и превращении их в крепости с зенитным и противолодочным вооружением. Адмирал назвал это частью более широких усилий Китая по "расширению наступательного потенциала КНР за пределы их континентальных берегов” и заявил, что Пекин будет использовать острова для полётов истребителей и бомбардировщиков во время потенциального конфликта.

К слову, это не первый случай бряцания оружием со стороны США в адрес Китая за последние дни:

Украины мало: США готовятся "поджечь" Тайвань?

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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