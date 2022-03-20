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Автор Ольга Лебедева

Украина и Россия близки к соглашению по "критическим" вопросам – Турция

Мир

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина и Россия близки к соглашению по "критическим" вопросам и что Анкара считает прекращение огня возможным.

Украина и Россия близки к соглашению по "критическим" вопросам – Турция

В интервью стамбульской газете Hurriyet глава турецкой дипломатии, который на прошлой неделе посетил Москву и Киев, указал, что произошло" сближение позиций обеих сторон по важным, критическим вопросам”.

"Мы можем сказать, что надеемся на прекращение огня, если стороны не отступят от нынешних позиций", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил "Аль-Джазире", что Москва и Киев близки по четырем основным вопросам, сославшись на красную линию России – невступление Украины в НАТО, демилитаризацию и “денацификацию” страны и защиту русского языка.

Калин заявил, что полное прекращение огня должно быть достигнуто путем прямой встречи президентов двух стран – России и Украины.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия турция украина мевлют чавушоглу
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