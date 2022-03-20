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Автор Валентина Севрюгина

В Турции сказали, как можно было бы избежать конфликта на Украине

Мир

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликта на Украине могло не быть, если бы мировое сообщество по-другому отреагировало на воссоединение Крыма с Россией. Об этом политик написал у себя в Twitter

"Война между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло", — предположил глава турецкого ведомства.

Ранее Чавушоглу заявил, что в России поддерживают идею того, чтобы Анкара стала одним из гарантов безопасности для Украины. Он также добавил, что страна готова провести переговоры между президентами России и Украины у себя. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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