В Рязань отправился поезд с беженцами из Мариуполя

С вокзала Таганрога Ростовской области отправился поезд с беженцами из украинского города Мариуполя. Известно, что он проследует до Рязани, сообщает РИА Новости.

Также уточняется, что в составе поезда — около 20 вагонов.

В пятницу, 18 марта, лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что чеченцы спасли ещё сто мирных жителей в Мариуполе, освобождая город от националистов.

По словам главы Чечни, военнослужащие вывезли их в безопасное место и обеспечили обездоленных людей всем необходимым — едой, водой, медикаментами и предметами первой надобности. Кроме того, Кадыров добавил, что задачи по очищению Мариуполя от вооружённых банд нацистов и бандеровцев успешно решаются.

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