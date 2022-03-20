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Автор Валентина Севрюгина

Володин раскритиковал решение Зеленского о запрете 11 партий на Украине

Мир

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что решение президента Украины о запрете 11 партий ведёт к расколу общества. Об этом парламентарий написал у себя в Telegram-канале.

Володин раскритиковал решение Зеленского о запрете 11 партий на Украине

По его мнению, это обычная практика для киевских властей — затыкать рот неугодным.

"Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ", — говорится в сообщении Володина.

При этом он обратил внимание, что Европа как всегда закрывает на этот факт глаза. В связи с этим Володин отметил, что решение выйти из Совета Европы было правильным.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский решил, что часть партий Украины должна приостановить свою деятельность в стране.

"Любая активность политиков, которая вносит раскол или коллаборацию получит жёсткий ответ", — сказал украинский лидер.

В субботу, 19 марта, Зеленский также заявил, что наступил подходящий момент, чтобы вести переговоры и возвращать "территориальную целостность" страны.

 

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Темы россия украина вячеслав володин владимир зеленский
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