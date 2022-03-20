На Багамах нашли связанные с Россией 3 млрд долларов

Связанные с Россией активы на сумму около 3 миллиардов долларов найдены в банках Багамских Островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк островного государства.

По данным регулятора, на 28 февраля насчитывалось около 420 миллионов долларов США в депозитах. Еще 2,5 миллиарда нашли на хранении или в трастовых активах. Отмечается, что конечные бенефициарные владельцы — из России или связаны с ней.

Речь идёт о международных банках и трастовых компаниях. Центробанк Багам также проверят финансовые учреждения страны на предмет российских активов.

Ранее группа финансовых регуляторов Багамских Островов запретила осуществлять бизнес-операции с организациями из России, которые попали под ограничительные меры Запада на фоне спецоперации на Украине.

Напомним, страны "коллективного Запада" создали "многостороннюю целевую группу для выявления активов российских олигархов” по всему миру, сообщает Министерство юстиции и казначейства США. В новую коалицию охотников за сокровищами вошли, кроме Штатов, Австралия, Канада, Европейская комиссия, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания.

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