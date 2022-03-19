В США заявили об ошибке Байдена и НАТО перед военной операцией России

Бывший советник экс-президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации на Украине заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию, сообщает РИА Новости.

По его словам, действующий президент страны Джо Байден подчеркивал, что на Украине не будет никакого вмешательства западных войск. Болтон считает такие заявления "большой ошибкой".

"Если бы Байден ничего не говорил в последние месяцы в ответ на вопрос о возможном развертывании западных войск, было бы лучше для безопасности Украины и для мира во всем мире", — считает экс-советник.

Тем временем, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США "наблюдают ряд ошибок" со стороны России, поэтому "русские продвигаются не так быстро, как им хотелось бы". Человек, руководивший эвакуацией из Афганистана, решил поговорить о логистике и возможностях авиации, давайте ему откажем в компетентности по данному вопросу.

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