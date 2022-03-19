Star: в Анкаре полагают, что вероятность встречи Путина и Зеленского есть

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что в стране ждут встречу президентов России и Украины. По его словам, такая вероятность действительно есть, сообщает газета Star.

По его мнению, только во время таких переговоров может быть достигнуто мирное соглашение.

"Мирное соглашение возможно, но когда и как? Это реальный вопрос. Это должно произойти в какой-то момент. На данный момент нет окончательного письменного соглашения", — сказал он.

Калын также добавил, что два лидера с большой вероятностью встретятся, поскольку они продолжают свою работу и сближают свои позиции.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в России поддерживают идею того, чтобы Анкара стала одним из гарантов безопасности для Украины.

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