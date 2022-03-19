Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что в стране ждут встречу президентов России и Украины. По его словам, такая вероятность действительно есть, сообщает газета Star.
По его мнению, только во время таких переговоров может быть достигнуто мирное соглашение.
"Мирное соглашение возможно, но когда и как? Это реальный вопрос. Это должно произойти в какой-то момент. На данный момент нет окончательного письменного соглашения", — сказал он.
Калын также добавил, что два лидера с большой вероятностью встретятся, поскольку они продолжают свою работу и сближают свои позиции.
Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в России поддерживают идею того, чтобы Анкара стала одним из гарантов безопасности для Украины.
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