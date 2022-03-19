В Италии прошли митинги против отправки вооружения на Украину

Профсоюз USB Италии организовали манифестацию против отправки вооружения на Украину. Активисты также выступают против участия страны в миссиях НАТО, сообщает РИА Новости.

Известно, что в стране митинги прошли на одной из площадей Рима и недалеко от аэропорта Пизы,

"Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Я не думаю, что власти не знают, что это авиационный трафик гражданских самолётов теперь используется для перевозки военных грузов", — объяснила представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.

Ранее бывшая глава палаты депутатов парламента Италии Лаура Больдрини также выступила против поставок членами Евросоюза вооружений для подразделений украинской армии и особенно для необученных резервистов. По её мнению, подобное решение только ведёт к разжиганию конфликта.

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