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Автор Игорь Буккер

Украинские беженцы вместо США оседают в Мексике

Мир

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить, что власти США препятствуют въезду в страну беженцев с Украины. По информации американских СМИ, беженцы с Украины вместо Штатов попадают в Мексику.

Украинские беженцы вместо США оседают в Мексике

Американский журнал Newsweek выяснил, что сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США, задерживают пытающихся попасть на территорию государства украинских беженцев, "в связи с политикой, которая запрещает просить убежище из-за пандемии".

В минувшую среду в указанном выше издании вышел эксклюзивный материал, где черным по белому написано: "Политика (властей США — Прим. ред.) отличается от подхода, принятого многими странами Европы, и, похоже, противоречит обещанию президента Джо Байдена, что США будут с "распростертыми объятиями" приветствовать беженцев войны из Украины".

Журналисты "Ньюсуика" подтвердили задержание по крайней мере пятерых беженцев, "в соответствии с разделом 42 Свода законов США, который администрация Трампа использовала в начале пандемии и который фактически закрыл границу для соискателей статуса беженцев".

Администрация Байдена продолжила эту политику, утверждает Newsweek.

"Я не могу подтвердить какие-либо конкретные случаи. Однако я хочу сказать, что мы все еще применяем наши иммиграционные законы на границе… мы приветствуем беженцев с Украины… но они должны подавать заявку через существующие программы", — приводит ее слова ТАСС.

Для въезда в США должна быть туристическая виза, однако ее трудно получить, особенно в короткие сроки. Поскольку в Мексике нет подобных ограничений, именно эта страна стала предпочтительным маршрутом для граждан Незалежной, которые пытаются добраться до Соединенных Штатов.

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Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша мексика беженцы украина джен псаки джо байден
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