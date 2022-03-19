Global Times: США спровоцировали конфликт на Украине, им и "тушить"

Белый дом стремится на фоне спецоперации на Украине использовать русофобские настроения и вбить клин между Россией и КНР, заявили китайские аналитики. Кроме того, по их мнению, именно Штаты разожгли конфликт в Незалежной.

По словам аналитиков, если бы НАТО планомерно не расширяли на восток, то необходимости в спецоперации бы не было.

"Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно", — пишут аналитики китайского издания Global Times.

Кроме того, согласно статье, Вашингтон и НАТО допустили ошибку в приоритетах безопасности Европы.

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