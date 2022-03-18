"Ракетные обстрелы": Макрон узнал от Путина о преступлениях националистов

Президент России Владимир Путин рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во время их телефонного разговора о ежедневных преступлениях украинских националистов: ракетных и артиллерийских обстрелах городов Донбасса.

"Обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса", — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

Глава государства также заметил в разговоре с французским коллегой, что вооружённые силы РФ предпринимают все усилия, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Ранее беженка из Мариуполя рассказала, как боевики из националистического батальона "Азов"* использовали мирное население в качестве "живых щитов" и взорвали драмтеатр, где ещё находились люди.

В понедельник, 14 марта, вооружённые формирования Украины обстреляли самый центр Донецка. Над городом сбили украинскую ракету "Точку-У", её обломки упали на автобус и автомобиль, 20 мирных граждан погибли в результате страшной атаки.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен