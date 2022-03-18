The Telegraph: в МИД Британии возник раскол из-за Украины

Из министерства иностранных дел Великобритании принял принял решение уйти с занимаемой должности глава департамента по Африке Моаззам Малик, который отказался принять структурные изменения, заключающиеся в расширении украинской направленности в работе ведомства.

"Мистер Малику, ранее возглавлявшему департамент международного сотрудничества, не понравились изменения в работе министерства", — объяснили в издании The Telegraph увольнение директора департамента.

Сотрудники британского МИД утверждают, что Малик был настоящим профессионалом своего дела, и его отсутствие в ряду британских дипломатов будет весьма заметным.

Служащие МИД Британии пояснили изданию, что заявленные структурные изменения подразумевают в первую очередь уменьшение числа направлений, касающихся мирового здравоохранения, изменений климата, социальных и экономических вопросов за счёт усиления украинского направления. Как утверждает руководство МИД, в процессе реструктуризации сотрудников не планируют увольнять, вместо этого их будут переводить в другие отделы.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся только по украинской военной инфраструктуре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен