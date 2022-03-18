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Автор Елена Федорова

Вручение Зеленскому Нобелевской премии – это издевательство, заявил дипломат

Мир

Вручение президенту Украины Владимиру Зеленскому Нобелевской премии мира станет настоящим издевательством над понятием мира, а трагические события на Донбассе будут полностью проигнорированы, как и жертвы многолетнего конфликта. Такое мнение выразил председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Вручение Зеленскому Нобелевской премии – это издевательство, заявил дипломат

"Это западники. Я не помню ни одного российского гражданина, который бы, не будучи оппозиционером, получил бы Нобелевскую премию. Это меня наводит на мысль, что Нобелевская премия даётся по политическим соображениям", — передаёт РИА Новости его слова.

Западу нужен "символ оппозиции президенту" России, вручение же Зеленскому премии станет издевательством над понятием мира и его дискредитацией, учитывая те события, которые разворачивались на Украине с 2014 года, добавил Орджоникидзе.

Ранее стало известно, что европейские политики выдвинули кандидатуру Зеленского на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий". Как сообщается на официальном сайте комитета премии, государственные деятели из Европы попросили продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта 2022 года, чтобы у украинского лидера был шанс на получение награды.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина донбасс владимир зеленский
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