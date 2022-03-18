Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина.
По его словам, американский лидер позволяет себе агрессивные выражения из-за переутомления и забывчивости, передаёт РИА Новости.
"Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, приводящую к агрессивным высказываниям, мы не будем давать резких оценок его выступлениям, чтобы не вызвать большую агрессию", — сказал Песков.
Он добавил, что заявления Байдена уже фактически можно считать личными оскорблениями в адрес Путина.
17 марта президент США назвал российского лидера "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а 16 марта — "военным преступником". Оценивая последнюю характеристику, Песков назвал её недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой по всему миру погибли сотни тысяч граждан.
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