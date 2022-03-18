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Автор Юлия Миленина

В Кремле объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина переутомлением главы США

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина.

В Кремле объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина переутомлением главы США

По его словам, американский лидер позволяет себе агрессивные выражения из-за переутомления и забывчивости, передаёт РИА Новости.

"Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, приводящую к агрессивным высказываниям, мы не будем давать резких оценок его выступлениям, чтобы не вызвать большую агрессию", — сказал Песков.

Он добавил, что заявления Байдена уже фактически можно считать личными оскорблениями в адрес Путина.

17 марта президент США назвал российского лидера "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а 16 марта — "военным преступником". Оценивая последнюю характеристику, Песков назвал её недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой по всему миру погибли сотни тысяч граждан.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден дмитрий песков владимир путин
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