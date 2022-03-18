В Кремле объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина переутомлением главы США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина.

По его словам, американский лидер позволяет себе агрессивные выражения из-за переутомления и забывчивости, передаёт РИА Новости.

"Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, приводящую к агрессивным высказываниям, мы не будем давать резких оценок его выступлениям, чтобы не вызвать большую агрессию", — сказал Песков.

Он добавил, что заявления Байдена уже фактически можно считать личными оскорблениями в адрес Путина.

17 марта президент США назвал российского лидера "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а 16 марта — "военным преступником". Оценивая последнюю характеристику, Песков назвал её недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой по всему миру погибли сотни тысяч граждан.

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